Aeolus Tyre Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Weitere Suchergebnisse zu "RTX Corp.":

Die technische Analyse der Aeolus Tyre-Aktie zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen liegt bei 5,98 CNH, wobei der letzte Schlusskurs bei 4,7 CNH liegt, was einer Abweichung von -21,4 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen liegt mit 5,84 CNH über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -19,52 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aeolus Tyre liegt bei 75,69, was ebenfalls zu einer Einschätzung von "Schlecht" führt. Der RSI25, basierend auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht hingegen bei 69,31 und wird daher neutral bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine negative Gesamteinschätzung.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen hingegen gemischte Signale. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität weisen auf starke Aktivität hin und lassen somit eine positive Bewertung zu. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Aeolus Tyre bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Im Branchenvergleich hat die Aktie eine Rendite von 7,66 Prozent erzielt, was 17,27 Prozent über dem Durchschnitt für Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Automatische Komponenten" liegt Aeolus Tyre sogar 16,04 Prozent über diesem Wert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.