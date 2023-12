Aeolus Tyre Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Der Aktienkurs von Aeolus Tyre verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 18,5 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Zyklische Konsumgüter" eine Überrendite von 11,36 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Automatische Komponenten" beträgt 12,38 Prozent, wobei Aeolus Tyre aktuell 6,12 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Aeolus Tyre ist insgesamt positiv. In den vergangenen Tagen dominierten positive Themen in den Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Die Analyse ergab 2 negative Signale und 1 positives Signal, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Aeolus Tyre liegt bei 44,74, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 48, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt wird die Kategorie "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für Aeolus Tyre eine "Neutral"-Bewertung sowohl auf der Basis des 200-Tages-Durchschnitts als auch des 50-Tages-Durchschnitts. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 6,03 CNH, was einer Abweichung von +1,86 Prozent vom Durchschnitt entspricht.

Insgesamt erhält Aeolus Tyre daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.