Aeolus Tyre Aktie: Es geht auch anders!

Der Aktienkurs des Unternehmens Aeolus Tyre hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von 18,5 Prozent erzielt, was mehr als 12 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Automatischen Komponenten"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 12,99 Prozent aufweist, schneidet Aeolus Tyre mit 5,51 Prozent deutlich besser ab. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Aeolus Tyre. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da es keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen gab. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie zeigt an, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Aeolus Tyre unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei wird die Auf- und Abwärtsbewegung über die Zeit in Relation gesetzt. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Aeolus Tyre liegt bei 38,1 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Auch der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis beruht, zeigt an, dass Aeolus Tyre weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 52,75), was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der Kurs der Aeolus Tyre-Aktie mit 6,03 CNH derzeit +0,17 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. In Bezug auf die vergangenen 200 Tage liegt die Einstufung ebenfalls bei "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf +1,34 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingeschätzt.

Sollten Aeolus Tyre Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Aeolus Tyre jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Aeolus Tyre-Analyse.

Aeolus Tyre: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...