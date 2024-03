Aena SME S Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Weitere Suchergebnisse zu "Aena SME":

Die Diskussionen über Aena Sme in den sozialen Medien spiegeln ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten zwei Wochen haben sich insgesamt positive Meinungen in den Kommentaren und Meinungen gehäuft. Darüber hinaus wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Aena Sme bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aena Sme-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 152,55 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 179,7 EUR liegt somit deutlich darüber (+17,8 Prozent). Auf dieser Basis bewerten wir die Aktie als "Gut". Auch der gleitende Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen (169,31 EUR) liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs (+6,14 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aena Sme-Aktie in der einfachen Charttechnik somit ein "Gut"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 39,04 Punkten, was darauf hinweist, dass Aena Sme weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 31,92, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Aena Sme-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der Überprüfung von Sentiment und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating in diesem Bereich führt.