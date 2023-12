Aena SME S Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Aena SME":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung von Aktien. In den letzten Tagen stand die Aktie von Aena Sme besonders im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei überwogen vor allem positive Meinungen. Die positiven Themen rund um Aena Sme haben die Meinungsmärkte in den vergangenen Tagen besonders beschäftigt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Ein gängiges Instrument zur technischen Analyse ist der Relative Strength Index (RSI), der Aufschluss darüber gibt, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Aena Sme beträgt derzeit 47,39 Punkte, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 19,38 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Insgesamt wird die Aktie für diesen Punkt unserer Analyse als "Gut" bewertet.

Aena Sme kann auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet werden. Insgesamt ergibt sich für Aena Sme in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Aena Sme-Aktie von 164,05 EUR deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 146,63 EUR liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating versehen.

Insgesamt ergibt sich also für Aena Sme eine positive Einschätzung sowohl aus dem Anleger-Sentiment als auch aus der technischen Analyse.