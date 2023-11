Aena SME S Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Weitere Suchergebnisse zu "Aena SME":

Die technische Analyse der Aena Sme-Aktie zeigt positive Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 145,59 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 156,5 EUR liegt, was einer Abweichung von +7,49 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Betrachtung wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 143,59 EUR unter dem letzten Schlusskurs (+8,99 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aena Sme-Aktie somit ein "Gut"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Das Stimmungsbild bei Aena Sme hat sich in den letzten Wochen positiv verändert. Die Anzahl der positiven Themen in den sozialen Medien hat zugenommen, was zu einer positiven Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz führt. Auch die Stärke der Diskussion über das Unternehmen wurde positiv bewertet. Insgesamt erhält Aena Sme daher eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Aena Sme-Aktie liegt bei 7,89, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Auch der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 14,55, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Rating auf Basis des RSI.

Die Anleger-Stimmung bei Aena Sme ist insgesamt neutral. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Insgesamt wird die Aena Sme-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments und Buzz, des RSI und der Anleger-Stimmung mit einem "Gut"-Rating versehen.