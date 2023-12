Aena SME S Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Aena SME":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Liegt der Wert zwischen 0 und 30, gilt die Aktie als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Für die Aena Sme beträgt der RSI 46,34, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 29,33 und wird daher als "gut" bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "gut" führt.

Der gleitende Durchschnittskurs der Aena Sme liegt bei 147,1 EUR, während der aktuelle Kurs bei 164,35 EUR liegt, was einer Abweichung von +11,73 Prozent entspricht und zu einer Bewertung von "gut" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 152,43 EUR, was einer Abweichung von +7,82 Prozent entspricht und ebenfalls als "gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Aena Sme diskutiert, was zu einer überwiegend positiven Stimmung und einer insgesamt "guten" Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität der Aena Sme ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher erhält die Aena Sme-Aktie in diesem Bereich ein "neutral" Rating.