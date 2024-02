Aena SME S Aktie: Der Knall ist da!

Weitere Suchergebnisse zu "Aena SME":

Die technische Analyse der Aena Sme-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 149,94 EUR verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 167,2 EUR aus dem Handel ging und einen Abstand von +11,51 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 164,51 EUR angenommen, was einer Differenz von +1,64 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich für die Aena Sme-Aktie auf Basis der beiden Zeiträume eine "Gut"-Einstufung.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv, wobei an acht Tagen die Diskussion von positiven Themen geprägt war. Lediglich an einem Tag überwog die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vermehrt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Aena Sme diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Somit ergibt sich eine insgesamt positive Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aena Sme-Aktie überkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage bei 71 liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt hingegen bei 52,39, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien hat langfristig zu einer unterdurchschnittlichen Aktivität geführt, wodurch eine Bewertung von "Schlecht" zustande kommt. Die Rate der Stimmungsänderung weist laut unserer Messung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Schlecht" führt.

Insgesamt zeigt die technische Analyse und das Anleger-Sentiment eine insgesamt positive Einschätzung, während der Relative Strength Index und die Diskussionsintensität in den sozialen Medien auf eine eher negative Bewertung der Aena Sme-Aktie hindeuten.