Aena SME S Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Die technische Analyse der Aena Sme-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs bei 161,8 EUR liegt, was einer Entfernung von +10,54 Prozent vom GD200 (146,37 EUR) entspricht. Dies deutet auf ein "Gut"-Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 147 EUR. Dies bedeutet, dass auch hier ein "Gut"-Signal vorliegt, da der Abstand +10,07 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs der Aena Sme daher als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Aena Sme beträgt derzeit 29,63 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 16,81 im überverkauften Bereich. Daher erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien zeigt keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt. Zusammenfassend erhält Aena Sme für diese Stufe daher ein "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutral. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.