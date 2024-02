Aena SME S Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Weitere Suchergebnisse zu "Aena SME":

Die Analyse von Aena Sme zeigt, dass die Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten durchschnittlich war, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung für Aena Sme.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 149,65 EUR liegt, während der tatsächliche Kurs bei 166,45 EUR liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Der GD50 beträgt 164,15 EUR, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Aena Sme daher eine gute Gesamtnote.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen überwiegend positive Meinungen über Aena Sme, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 42,8, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 47, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie eine neutrale Bewertung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Gesamteinschätzung für Aena Sme neutral bis positiv ist, sowohl in Bezug auf die Diskussionsintensität im Netz, die technische Analyse als auch das Anleger-Sentiment.