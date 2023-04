Aena SME S Aktie: Analysen und aktuelle Entwicklungen im Überblick

Weitere Suchergebnisse zu "Aena SME":

Der Relative Strength Index, auch RSI genannt, ist ein Indikator für die Kursbewegungen von Aktien innerhalb von sieben Tagen. Dabei werden die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis gesetzt. Die Skala reicht hierbei von 0 bis 100. Der aktuelle RSI der Aena SME S-Aktie wird mit 60,86 bewertet, was als weder überkauft noch -verkauft zu bewerten ist und somit neutrale Aussichten aufzeigt.

Bei Betrachtung des RSI25 erweitert sich der Berechnungszeitraum auf einen Zeitraum von 25 Tagen. In diesem Fall wird ein Wert bei der Aena SME S-Aktie in Höhe von 57,59 erzielt. Dies deutet ebenfalls nicht auf eine überkaufte oder überverkaufte Situation hin und lässt somit eine neutrale Bewertung zu.

Aena SME S: Solides Chartmuster und vielversprechende Aussichten

Die Analyse der charttechnischen Entwicklung von Aktien anhand des gleitenden...