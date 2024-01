Aemetis Aktie: Das war abzusehen!

Die Aktienanalyse von Aemetis zeigt gemischte Signale in Bezug auf die Stimmung und den Buzz im Netz. Über einen längeren Zeitraum hinweg zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch negativ, was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Gesamtbewertung für Aemetis in diesem Punkt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten eine überwiegend schlechte Einschätzung für die Aemetis-Aktie abgegeben. Aus dem letzten Monat gibt es keine neuen Bewertungen. Insgesamt erhält Aemetis eine neutrale Bewertung von den Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) für Aemetis zeigt eine neutrale Bewertung, sowohl für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch für 25 Tage. Der RSI liegt bei 56,61, während der RSI25 bei 44,63 liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist hingegen positiv, was zu einer guten Gesamtbewertung führt. Die überwiegend positiven Themen, die in den vergangenen Tagen angesprochen wurden, deuten auf eine gute Anleger-Stimmung hin.

Insgesamt zeigt die Analyse gemischte Signale, mit einer neutralen bis schlechten Bewertung von Analysten und Diskussionsintensität, aber einer positiven Anleger-Stimmung.