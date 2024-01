Aemetis Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die Dividendenpolitik von Aemetis weist derzeit eine niedrigere Ausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Öl, Gas und Kraftstoffverbrauch auf. Der Unterschied beträgt 28,25 Prozentpunkte (0 % gegenüber 28,25 %), was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Aemetis in den sozialen Medien beobachtet, was zu einem negativen Stimmungsbarometer bei den Marktteilnehmern führte. Aufgrund der geringen Diskussionen und abnehmenden Aufmerksamkeit erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt konnte Aemetis in den letzten 12 Monaten eine Performance von 20,54 Prozent erzielen, was jedoch eine Underperformance von -2,92 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Sektorvergleich lag die Rendite 2,92 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aemetis-Aktie aktuell überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auch die Analyse des RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ein "Neutral"-Rating, was insgesamt zu einer negativen Bewertung der Aktie führt.