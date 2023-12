Aemetis Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Die technische Analyse der Aemetis-Aktie ergibt einen Durchschnitt von 4,65 USD für den Schlusskurs in den letzten 200 Handelstagen. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 4,89 USD verzeichnet, was einem Unterschied von +5,16 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 4,67 USD, was einer ähnlichen Höhe (+4,71 Prozent) entspricht. Daraus resultiert eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis, während die einfache Charttechnik insgesamt eine "Gut"-Bewertung vergibt.

Die langfristige Meinung von Analysten führt zu einer Einschätzung von "Schlecht" für die Aemetis-Aktie. Bisher liegen 0 Gut, 0 Neutral und 1 Schlecht Bewertung vor. Es gab im letzten Monat keine Analystenupdates, und das Kursziel wird auf 0 USD festgesetzt. Dies würde zu einer Performance von -100 Prozent führen, da derzeit ein Kurs von 4,89 USD vorliegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der Analysteneinschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" liegt die Rendite der Aemetis-Aktie bei -8,36 Prozent, was mehr als 50 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" verzeichnete eine mittlere Rendite von 41,96 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Aemetis mit 50,33 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden auch untersucht. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Aemetis in einem längeren Zeitraum ist jedoch negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Aemetis bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".