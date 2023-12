Aemetis Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Die Analyse der Aemetis durch die Analysten zeigt eine insgesamt negative Einschätzung. Von den in den letzten 12 Monaten abgegebenen Empfehlungen sind keine positiven Bewertungen vorhanden, sondern 0 negative und 1 neutrale Einstufung. Es gab keine Aktualisierungen der Analystenmeinungen im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Aemetis liegt bei 0 USD, was einer prognostizierten Kursentwicklung von -100 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht". Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Aemetis bei 33,26 liegt und somit neutral eingestuft wird. Auch der RSI25 von 39,6 deutet auf eine neutrale Einschätzung hin. In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs der Aemetis-Aktie als positiv bewertet, da er 24,63 Prozent über dem GD200 liegt. Auch der GD50 signalisiert mit einem Abstand von +23,32 Prozent ein positives Signal. Trotzdem wird die Dividendenrendite der Aemetis im Vergleich zur Branche als niedrig bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt, da sie bei 0 % liegt und somit 28,23 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 28,23 % liegt.

