Aemetis Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Aemetis hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertungen erhalten, die durchschnittlich als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies setzt sich aus 0 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Aemetis, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger kann einen Einfluss auf Aktienkurse haben. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen nach Kommentaren zu Aemetis durchsucht und festgestellt, dass die Stimmung neutral war. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Aemetis in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Aemetis-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 86, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine "Neutral"-Einstufung, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aemetis-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,82 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3,995 USD liegt, was einer Abweichung von -17,12 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt eine "Schlecht"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass Aemetis sowohl in Bezug auf die Stimmung als auch aus technischer Sicht ein "Schlecht"-Rating erhält.