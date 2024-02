Aemetis Aktie: Was geht denn hier ab?

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz aufweist, daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Hinsichtlich der Intensität der Diskussionen zeigt sich, dass das Unternehmen in den letzten Wochen vermehrt Beachtung und Aufmerksamkeit der Anleger erfahren hat, was zu einem positiven "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aemetis-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen aktuellen Wert von 4,97 USD. Da der letzte Schlusskurs mit 3,63 USD deutlich darunter liegt (Unterschied -26,96 Prozent), wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Auch beim gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (4,2 USD) liegt der letzte Schlusskurs darunter (-13,57 Prozent), wodurch die Aemetis-Aktie auch hier ein "Schlecht"-Rating erhält.

Die Anleger-Stimmung bei Aemetis in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Positive Themen dominieren die Diskussionen der vergangenen Tage, was die positive Stimmung der Anleger unterstreicht.

Hinsichtlich der Dividende weist Aemetis im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 25,15 Prozentpunkte weniger als die übliche Rendite der Branche darstellt. Dies führt ebenfalls zur Einstufung als "Schlecht".

