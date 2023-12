Aemetis Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Die Aemetis-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 4,63 USD für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 4,62 USD, was einem Unterschied von -0,22 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 4,61 USD zeigt einen ähnlichen Trend (+0,22 Prozent), wodurch die Aemetis-Aktie auch für diesen Wert ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt erhält Aemetis daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Einschätzungen von Analysten für Aemetis belaufen sich in den letzten zwölf Monaten auf 0 Gut, 0 Neutral und 1 Schlecht, was im Durchschnitt zu einem "Schlecht"-Rating führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates, was der Aemetis-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung aus Analystensicht einbringt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Aemetis liegt bei 59,7, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 50,54, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für die letzten 25 Tage führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Aemetis diskutiert, wobei an neun Tagen positive Themen überwogen und an zwei Tagen die negative Kommunikation dominierte. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt erhält Aemetis auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers daher eine "Gut"-Bewertung.