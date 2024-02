Aemetis Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Weitere Suchergebnisse zu "K+S AG":

Die Aemetis-Aktie weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 17,68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" als unrentabel eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Dividende.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie ergibt sich ein eher negatives Bild. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität über einen längeren Zeitraum zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Aemetis zeigt kaum Veränderungen und entspricht daher einem "Neutral"-Rating. Insgesamt wird der langfristigen Stimmungslage der Aktie ebenfalls die Note "Schlecht" erteilt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Aemetis-Aktie liegt bei 38,4 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist mit einem Wert von 41,69 auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung auf "Neutral" festgelegt.

Die langfristige Meinung von Analysten über die Aemetis-Aktie fällt ebenfalls negativ aus und wird als "Schlecht" bewertet. Von insgesamt 1 Bewertung liegt keine als "Gut" oder "Neutral" vor. Auch das Kursziel der Analysten deutet auf eine negative Performance der Aktie hin, da es bei 0 USD liegt, während die Aktie derzeit 3,66 USD kostet. Insgesamt wird die Aktie daher von der Redaktion mit einem "Neutral"-Rating bewertet.