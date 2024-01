Aelis Farma Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zu Aelis Farma Sas ist insgesamt sehr positiv. Die vergangenen zwei Wochen zeigen, dass besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Die Aelis Farma Sas erreicht derzeit einen Wert von 83,33, was als überkauft gilt und daher die Einstufung "Schlecht" erhält. Bei einer Betrachtung der relativen Bewegung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 76, was ebenfalls als überkauft betrachtet wird und zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aelis Farma Sas somit für den RSI die Einstufung "Schlecht".

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass die Aelis Farma Sas-Aktie sowohl beim längerfristigen Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der Schlusskurs liegt jeweils auf ähnlichem Niveau wie die Durchschnittswerte, was zu dieser Einschätzung führt.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien bezüglich Aelis Farma Sas zeigt mittlere Aktivität, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.