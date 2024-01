Aelis Farma Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf zu betrachten. Aktuell weist die Aelis Farma Sas einen RSI-Wert von 25 auf, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung des Zeitraums auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein RSI-Wert von 55, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Insgesamt wird die Aelis Farma Sas-Aktie daher mit einem "Gut"-Rating für den RSI bewertet.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aelis Farma Sas-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 13,73 EUR liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 13,3 EUR weicht um -3,13 Prozent davon ab, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (13,36 EUR) weist nur eine geringe Abweichung auf, weshalb die Aktie auch hier mit einem "Neutral"-Rating bedacht wird.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt sich für die Aelis Farma Sas in den letzten zwei Wochen besonders positiv. Dies spiegelt sich auch in der aktuellen positiven Stimmung der Anleger wider, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität der Anleger in Bezug auf die Aelis Farma Sas ergibt keine bedeutende Tendenz oder Veränderung in der Stimmungslage. Auch die Intensität der Diskussionen zeigt keine signifikanten Veränderungen im Vergleich zu anderen Zeiträumen. Daher wird die Aelis Farma Sas-Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating für das Sentiment und den Buzz bewertet.