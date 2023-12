Aelis Farma Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet liefert wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung einer Aktie. Bei Aelis Farma Sas zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Beurteilung verwendet, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Aelis Farma Sas liegt bei 75 Punkten, was auf eine überkaufte Aktie hinweist und somit zu einem schlechten Rating führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 55,56, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Somit erhält Aelis Farma Sas insgesamt eine schlechte Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Aelis Farma Sas neutral diskutiert, und in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine neutrale Einschätzung. Insgesamt erhält Aelis Farma Sas auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine neutrale Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aelis Farma Sas bei 13,8 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 13,35 EUR liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 13,43 EUR, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt erhält Aelis Farma Sas daher die Gesamtnote "neutral".