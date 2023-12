Aelis Farma Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit. Bei Aelis Farma Sas wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 66,67 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 50 ein "Neutral"-Rating, was darauf hindeutet, dass Aelis Farma Sas weder überkauft noch -verkauft ist.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Aelis Farma Sas diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger zeigen weder besonders positive noch negative Themeninteressen in den letzten ein bis zwei Tagen. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aelis Farma Sas bei 13,81 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 13,35 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -3,33 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 13,43 EUR, was zu einem Abstand von -0,6 Prozent führt und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Aelis Farma Sas haben in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen gezeigt. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit einem "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat weder zugenommen noch abgenommen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Aelis Farma Sas führt.