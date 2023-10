Aehr Test Systems - Kursrücksetzer bietet hervorragende Einstiegschance

Wenn Sie das Börsengeschehen verfolgen, wird Ihnen aufgefallen sein, dass die Marktbreite bei Gewinner-Aktien recht dünn ist. Auch wir möchten hier in Techaktien Masterclass nicht verheimlichen, dass wir einen Großteil der Gewinne in diesem Jahr einer eher kleinen Aktienauswahl zu verdanken haben. Wer 2023 beispielsweise nicht den Highflyer Nvidia im Depot hatte, der wird zum Jahresende den Markt vermutlich nicht geschlagen haben. Besonders bei den Unternehmen mit mittlerer oder kleiner Marktkapitalisierung sind in diesem Jahr einfach zu viele Aktien dabei, die weit unter ihren Hochs verharrten.

Das bedeutet: Wer also versuchte, zu Jahresbeginn die tiefen Notierungen auszunutzen, kann sich per heute ebenfalls nicht freuen. Denn diese Notierungen sind tief geblieben. Inzwischen lohnt es sich jedoch...