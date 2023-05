Aehr Test Systems: Die Aktie mit vielversprechendem Potenzial

Auch diese Wochehaben wir wieder einen interessanten Wert für Sie ausgewählt. Aehr Test Systems hat sich in den letzten Monaten hervorragend entwickelt. Mit einem Plus von um die 28% seit Jahresbeginn kann sich die Performance durchaus sehen lassen. Aktuell notiert die Aktie bei ca. 27 US-Dollar.Auch wenn das Unternehmen in den letzten 30 Tagen einen Kursverlust von rund 12% hinnehmen musste, sollte dieser Kursverlust die Anleger nicht abschrecken. Im Gegenteil: Die derzeitige Situation wird für Sie als Anleger somit deutlich interessanter.

Auch die Quartalszahlen von Aehr Test Systems sprechen für eine vielversprechende Zukunft. Das Unternehmen konnte seinen Umsatz im Jahr 2022 um etwas mehr als 300% steigern. Natürlich bleibt abzuwarten, wie sich das Ganze weiterentwickelt, aber hier scheint noch viel Potenzial zu sein....