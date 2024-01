Aehr Test Aktie: Das wird nichts mehr!

Aehr Test wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 44,06 gehandelt, was unter dem Branchendurchschnitt von 70,37 liegt und somit auf eine Unterbewertung hindeutet. Diese Einschätzung basiert auf fundamentalen Kriterien und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Im Gegensatz dazu liegt die Dividendenrendite von Aehr Test bei 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,17%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Aehr Test neutral eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 100, was auf eine "Schlecht"-Empfehlung hinweist, während der RSI25 bei 67,76 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment für Aehr Test ist jedoch überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, und auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen positiv mit Aehr Test befasst.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Aehr Test aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist, jedoch in Bezug auf Dividendenrendite und den Relative Strength-Index schlechter abschneidet. Das positive Anleger-Sentiment könnte jedoch darauf hinweisen, dass die Aktie Potenzial hat.