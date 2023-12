Aehr Test Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Aehr Test erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung, da die Dividendenrendite mit 0 Prozent um 2,23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" weist im Durchschnitt eine Dividendenrendite von 2 Prozent auf. Daher ist die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment.

In Bezug auf die Branchenvergleich Aktienkursperformance liegt Aehr Test mit einer Rendite von 5,97 Prozent mehr als 1 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie". Die "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 3,42 Prozent, während Aehr Test mit 2,56 Prozent deutlich darüber liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) führt der RSI der Aehr Test bei einem Niveau von 26,81 zur Einstufung "Gut". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 41,44 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung. Damit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Fundamental betrachtet ist Aehr Test im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Halbleiter- und Halbleiterausrüstung) unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 39,7 gehandelt, was einen Abstand von 43 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 69,85 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.