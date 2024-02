Aehr Test Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Die Aehr Test hat in den letzten Tagen einen Kurs von 15,93 USD erreicht, was einen Abstand von -17,97 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, bedeutet. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet ergibt sich ebenfalls eine Einstufung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -52,72 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche hat die Aehr Test in den letzten 12 Monaten eine Performance von -49,6 Prozent erzielt. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien in dieser Branche um 7,77 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass die Aehr Test im Branchenvergleich um -57,36 Prozent unterperformt. Der Durchschnitt des "Informationstechnologie"-Sektors lag bei 0,08 Prozent im letzten Jahr, wobei die Aehr Test um 49,68 Prozent unter diesem Wert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, beträgt bei der Aehr Test 75,73 und führt somit zu einer Einstufung als "Schlecht". Der RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten 25 Tage betrachtet, liegt bei 52,82 und zeigt somit eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau an. Insgesamt ergibt sich dadurch eine Gesamteinschätzung der Aktie als "Schlecht" basierend auf dem RSI.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ in Bezug auf die Aehr Test. Positive Diskussionen dominierten an fünf Tagen, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Die Anleger haben sich ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Aehr Test unterhalten. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Schlecht". Insgesamt ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung.