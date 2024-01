Aehr Test Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Der Aktienkurs von Aehr Test verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 34,41 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 46,71 Prozent, was bedeutet, dass Aehr Test eine Underperformance von -12,29 Prozent aufweist. Der "Informationstechnologie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 11,59 Prozent im letzten Jahr, und Aehr Test übertraf diesen Durchschnittswert um 22,82 Prozent. Aufgrund der Überperformance im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich erhält Aehr Test in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen bei Aehr Test festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch zugenommen, was darauf hindeutet, dass in den letzten Wochen vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Aehr Test daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aehr Test bei 44,06, was unter dem Branchendurchschnitt von 70,49 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und erhält eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Grundlagen.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien stand zuletzt auch die Aktie von Aehr Test. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht, und die negativen Themen rund um Aehr Test beschäftigten den Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen. Aufgrund dieser Umstände erhält die Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Schlecht".