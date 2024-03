Aehr Test Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Der Sentiment und Buzz rund um Aehr Test hat in den letzten Monaten zu einer mittleren Diskussionsintensität im Netz geführt, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum unverändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für Aehr Test in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Aehr Test mit einer Rendite von -45,31 Prozent mehr als 47 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche liegt die Rendite mit 54,72 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 24, was bedeutet, dass die Börse 24,24 Euro für jeden Euro Gewinn von Aehr Test zahlt. Dies ist 67 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden, was zu einer guten Einstufung auf Grundlage des KGV führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aehr Test-Aktie überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen keine Überkauft- oder Überverkauft-Situation an und führt daher zu einer neutralen Einstufung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein schlechtes Rating für Aehr Test.