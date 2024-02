Aehr Test Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Die Dividendenrendite von Aehr Test liegt aktuell unter dem Branchendurchschnitt bei 0 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik führt. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 64,6, was als neutral eingestuft wird. Wenn der RSI auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich jedoch ein Wert von 86, was als überkauft betrachtet wird und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Anleger-Stimmung für Aehr Test in den sozialen Medien ist insgesamt positiv, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. In den vergangenen 12 Monaten hat die Aktie eine Performance von -56,82 Prozent erzielt, was im Vergleich zur Branche und zum Sektor zu einer Unterperformance von -98,72 Prozent bzw. 61,84 Prozent führt und somit zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.