Aehr Test Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Die Aktie von Aehr Test wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet betrachtet. Das KGV liegt bei 24,08, was 68 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 75 im Segment "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung". Basierend auf dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Bewertung "Gut".

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Informationstechnologie" erzielte die Aktie von Aehr Test im letzten Jahr eine Rendite von -46,61 Prozent, was 45,92 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 8,5 Prozent, wobei Aehr Test 55,11 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der Aehr Test-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 33,92 USD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 15,86 USD, was einem Unterschied von -53,24 Prozent entspricht, und daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen eine Unterperformance, wodurch die Aehr Test-Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu analysieren, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 61,65 Punkten, was darauf hinweist, dass Aehr Test weder überkauft noch überverkauft ist, und somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 54,39, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Insgesamt erhält die Aehr Test-Aktie daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.