Aehr Test Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die technische Analyse der Aehr Test-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage bei 36,1 USD liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs von 26,53 USD deutlich darunter liegt, mit einem Unterschied von -26,51 Prozent. Auf Basis dieser Berechnung wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Wenn man jedoch den gleitenden Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen betrachtet, liegt der Wert bei 26,33 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt, mit einem Unterschied von +0,76 Prozent. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Aehr Test-Aktie.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Aehr Test-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 34,41 Prozent erzielt, was 26,9 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 25,21 Prozent, und die Aehr Test-Aktie liegt aktuell 9,2 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aehr Test-Aktie zeigen, dass es im vergangenen Monat keine bedeutenden Veränderungen in der Stimmung der Anleger gab. Auch die Diskussionsintensität war nicht signifikant höher oder niedriger als üblich, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über die Aehr Test-Aktie diskutiert wurde. In den letzten ein bis zwei Tagen waren die Diskussionen jedoch hauptsächlich von negativen Themen geprägt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie insgesamt neutral bewertet.

Insgesamt erhält die Aehr Test-Aktie sowohl auf Basis der technischen Analyse als auch des Anleger-Sentiments ein "Neutral"-Rating.