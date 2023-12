Aehr Test Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aehr Test derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 36,42 USD, während der Aktienkurs bei 24,72 USD liegt, was einer Abweichung von -32,13 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 30,31 USD führt zu einer Abweichung von -18,44 Prozent. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung als "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" hat die Aehr Test eine Rendite von 5,97 Prozent erzielt, was mehr als 1 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" verzeichnete eine mittlere Rendite von 3,29 Prozent, wobei die Aehr Test mit 2,68 Prozent ebenfalls deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnte in den vergangenen vier Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Die Stimmungslage hat sich aufgehellt, und auch die Kommunikationsfrequenz ist gestiegen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit einem "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen über das Unternehmen gesprochen wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.