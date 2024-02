Aehr Test Aktie: War die Aufregung umsonst?

Aehr Test-Aktie: Fundamentale Bewertung und Branchenvergleich

Die Aehr Test-Aktie wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21,21 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 71,48 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist. Daher erhält sie eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Aktie von Aehr Test in den vergangenen Monaten nur eine geringe Diskussionsintensität aufwies. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in diesem Bereich. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Veränderungen und führt daher zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" weist die Aehr Test-Aktie eine Rendite von -57,96 Prozent auf, was mehr als 639 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche liegt die Rendite mit 3966,46 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aehr Test-Aktie liegt bei 29,84, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher eine Bewertung als "Gut" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 66 und deutet auf eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine Bewertung als "Gut".

Insgesamt zeigt die fundamentale Bewertung und der Branchenvergleich der Aehr Test-Aktie gemischte Ergebnisse, wobei sie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist, aber in Bezug auf das Sentiment und den Branchenvergleich schlechter abschneidet. Anleger sollten diese Faktoren bei ihrer Anlageentscheidung berücksichtigen.