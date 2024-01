Aehr Test Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Die Stimmung unter den Anlegern war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils negativ. An zwei Tagen herrschte hauptsächlich positive Stimmung, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Besonders im Fokus standen dabei die negativen Themen in Bezug auf das Unternehmen Aehr Test. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "Schlecht" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" konnte Aehr Test im letzten Jahr eine Rendite von 34,41 Prozent erzielen, was einem Plus von 25,04 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt von 9,38 Prozent entspricht. Im Bereich "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt die mittlere jährliche Rendite bei 25,97 Prozent, wobei Aehr Test aktuell um 8,45 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Aehr Test im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine um 2,13 Prozentpunkte niedrigere Dividendenrendite von 0 % aus. Daher wird der Ertrag als niedriger eingestuft und die Aktie erhält die Bewertung "Schlecht" in diesem Bereich.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dabei wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 85,86 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aehr Test-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Aehr Test daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.