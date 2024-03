Aehr Test Aktie: Pleite oder Chance?

In den letzten Wochen konnte bei Aehr Test keine signifikante Veränderung im Sentiment und Buzz festgestellt werden. Dies bedeutet, dass es keine auffälligen positiven oder negativen Tendenzen in den sozialen Medien gibt, die das Stimmungsbild beeinflussen. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit in Bezug auf die Stärke der Diskussion über das Unternehmen registriert, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

Bezogen auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aehr Test mit einem Wert von 24,24 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dadurch wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher ein "Gut" auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aehr Test-Aktie beträgt für die letzten 7 Tage 60, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt im neutralen Bereich (Wert: 64,9), was zu einem "Neutral"-Rating für den RSI25 führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Aehr Test.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Informationstechnologie" hat Aehr Test im letzten Jahr eine Rendite von -45,31 Prozent erzielt, was 549,5 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 12,3 Prozent, und Aehr Test liegt aktuell 57,61 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Schlecht" auf dieser Stufe.