Aehr Test Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) der Aehr Test-Aktie beträgt derzeit 44,06 und liegt damit 37 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche, der bei 70 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, weshalb Aehr Test in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aehr Test-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 35,45 USD lag. Der letzte Schlusskurs weicht mit 17,47 USD um -50,72 Prozent davon ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (24,81 USD) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -29,58 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Im Bereich der Dividende weist Aehr Test derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,15%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aehr Test-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 94,59, was als "Schlecht" bewertet wird, während der RSI25 bei 63,12 liegt und daher eine "Neutral"-Einstufung erhält. Zusammenfassend ergibt sich damit ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.