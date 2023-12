Aehr Test Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Derzeit ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aehr Test bei 39, was bedeutet, dass die Börse 39,7 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt. Dies ist 43 Prozent weniger als der Durchschnittswert in der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche, der momentan bei 69 liegt. Daher wird der Titel als unterbewertet eingestuft und basierend auf dem KGV als "Gut" bewertet.

In Bezug auf Diskussionsintensität und Stimmungsänderung wurden bei Aehr Test langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine eher schlechte Rate der Stimmungsänderung festgestellt. Daher wird das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse ergibt einen Durchschnitt von 36,26 USD für den Schlusskurs der Aehr Test-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 29,89 USD, was einer Abweichung von -17,57 Prozent entspricht. Daher wird eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 28,44 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt und zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis führt. Insgesamt erhält Aehr Test eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Aehr Test eine Performance von 5,97 Prozent. Im Branchenvergleich bedeutet dies eine Outperformance von +2,33 Prozent. Im Sektorvergleich lag die Rendite von Aehr Test 7,84 Prozent über dem Durchschnittswert des "Informationstechnologie"-Sektors. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Überperformance im Sektorvergleich wird Aehr Test in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.