Aehr Test Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Der Aktienkurs von Aehr Test hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -56,82 Prozent erzielt, was mehr als 64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich Informationstechnologie liegt. Auch im Vergleich zur Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche liegt die Rendite von Aehr Test mit 99,09 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aehr Test-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 34,79 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 15,76 USD liegt, was einem Unterschied von -54,7 Prozent entspricht. Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating, da der letzte Schlusskurs von 23,52 USD unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Bei der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien in den letzten zwei Wochen wurde Aehr Test von den Nutzern positiv bewertet. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser gemischten Anleger-Stimmung wird die Einstufung als "Neutral" erachtet.

In fundamentalen Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aehr Test mit einem Wert von 22,2 unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dieser Abstand beträgt aktuell 69 Prozent im Vergleich zur Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung". Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV erhält die Aktie eine "günstig" Bewertung auf fundamentaler Basis.