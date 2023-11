Aehr Test Aktie: Füße still halten!

Aehr Test erhält in verschiedenen Bereichen eine schlechte Bewertung.

Die Diskussionsintensität im Netz ist unterdurchschnittlich, was auf eine geringe Aktivität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung war hingegen positiv, was darauf schließen lässt, dass sich die Stimmung verbessert hat. Insgesamt wird die Diskussion als gut eingestuft.

Aus charttechnischer Sicht gibt es ebenfalls negative Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 37,65 USD, während der aktuelle Kurs bei 31,14 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -17,29 Prozent. Für den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs mit 31,14 USD ebenfalls unter dem Durchschnitt (-27,55 Prozent Abweichung). Dies führt insgesamt zu einer schlechten Bewertung der Charttechnik.

Was die Dividende betrifft, liegt Aehr Test mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,62 Prozent. In dieser Kategorie erhält das Unternehmen daher auch eine schlechte Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Aehr Test beträgt 82,99, was als schlecht eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 68,29, was auf einen neutralen Zustand in den letzten 25 Tagen hinweist. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Bewertung.