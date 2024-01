Aehr Test Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Der Aktienkurs von Aehr Test hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -47,96 Prozent erzielt, was mehr als 57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich "Informationstechnologie" liegt. Auch im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche, die eine mittlere Rendite von 43,8 Prozent verzeichnet, liegt Aehr Test mit 91,76 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den sozialen Medien wurde Aehr Test in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer positiven Anleger-Stimmung führt. Die Bewertung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine Einstufung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Aehr Test liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 67, was auf eine neutrale Situation hindeutet und daher mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Kategorie mit "Schlecht" bewertet.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich eine übliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung in Bezug auf die Diskussionsintensität führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Aehr Test daher als "Neutral"-Wert eingestuft.