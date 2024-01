Aehr Test Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Die Analyse von Aehr Test zeigt, dass die Stimmung unter den Anlegern neutral ist. Sowohl die Kommentare in den sozialen Medien als auch die Themen, die diskutiert wurden, waren größtenteils neutral. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "neutral" eingestuft.

In Bezug auf die fundamentalen Daten zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 44 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie unterbewertet ist, da der durchschnittliche Wert in der Branche bei 70 liegt. Aus diesem Grund wird der Titel auf Grundlage des KGV als "gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Aehr Test bei 36,1 USD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 26,53 USD liegt. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "schlecht". Jedoch zeigt das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein "neutral"-Signal, da die Differenz nur bei +0,76 Prozent liegt. Insgesamt ergibt sich daher eine "neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Aehr Test in den letzten 12 Monaten eine Performance von 34,41 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien in der Branche nur um 25,15 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +9,27 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Aehr Test um 25,03 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "gut"-Rating.