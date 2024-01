Aehr Test Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Der Aktienkurs von Aehr Test verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 34,41 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 44,06 Prozent, was bedeutet, dass Aehr Test im Branchenvergleich eine Underperformance von -9,64 Prozent aufweist. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite im letzten Jahr bei 10,15 Prozent, wobei Aehr Test um 24,26 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich wird Aehr Test in dieser Kategorie neutral eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Aktienbewertung. In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen zu Aehr Test veröffentlicht, was zu einer insgesamt guten Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aehr Test bei 44,06, was unter dem Branchendurchschnitt von 70,37 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und eine gute Bewertung erhält.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen, dass Aehr Test eine durchschnittliche Aktivität aufweist und die Stimmungsänderung gering war. Dies führt zu einer neutralen Einstufung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie.

Insgesamt wird Aehr Test aufgrund der verschiedenen Bewertungskriterien als neutral eingestuft.