Aehr Test Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Die Aktie von Aehr Test wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 21,21 liegt sie 71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 72,87 im Segment "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung". Dies führt zu einer positiven Einschätzung aus fundamentalen Gesichtspunkten.

Die technische Analyse zeigt jedoch eine Abweichung von -46,4 Prozent des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aehr Test-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 31,64 USD im Vergleich zum aktuellen Kurs von 16,96 USD. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 19,42 USD unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -12,67 Prozent entspricht. Beide Werte führen zu einer negativen charttechnischen Bewertung und einem insgesamt "Schlecht"-Rating aus Sicht der einfachen Charttechnik.

Der Aktienkurs von Aehr Test hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -57,96 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche, die im Durchschnitt um 3898,56 Prozent gestiegen sind, eine Underperformance von -3956,52 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 576,23 Prozent erzielt hat, liegt Aehr Test mit einer Unterperformance von 634,19 Prozent deutlich darunter. Diese Unterperformance führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass Aehr Test auf 7-Tage-Basis mit einem RSI von 16,95 als überverkauft gilt, während der RSI auf 25-Tage-Basis bei 46,72 liegt, was auf eine neutrale Position hinweist. Aufgrund dieser Analyse erhält das Wertpapier ein "Gut"-Rating für den 7-Tage-RSI und ein "Neutral"-Rating für den 25-Tage-RSI.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysen ein gemischtes Bild für die Aktie von Aehr Test, wobei die fundamentale Analyse eine positive Bewertung ergibt, während die technische und branchenvergleichende Analyse zu negativen Einschätzungen führen. Anleger sollten diese Aspekte bei ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen.