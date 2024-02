Aehr Test Aktie: Da braut sich was zusammen!

Bei der technischen Analyse von Aehr Test-Aktien wurde festgestellt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 34,1 USD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 16,95 USD, was einem Unterschied von -50,29 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen liegt mit 20,7 USD über dem letzten Schlusskurs, was einem Unterschied von -18,12 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Aehr Test-Aktien war in den vergangenen Wochen insgesamt positiv. Allerdings wurden in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung der Anleger-Stimmung führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Aehr Test-Aktien zeigen eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich jedoch negativ entwickelt, wodurch die Gesamtbewertung in diesem Punkt als "Schlecht" ausfällt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aehr Test bei 21, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 75,4 als unterbewertet gilt. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.