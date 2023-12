Aehr Test Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die Aehr Test hat kürzlich ihre Dividende ausgeschüttet, was zu einer Dividendenrendite von 0 % führte. Dieser Wert liegt deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 2,19 % und wird daher als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Aehr Test bei 28,2 USD liegt, was einer Entfernung von -21,97 Prozent vom GD200 (36,14 USD) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 26,99 USD und signalisiert somit eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Neutral" eingestuft, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Aehr Test-Aktie wird auch positiv bewertet, da die Kommentare auf sozialen Plattformen überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Im Branchenvergleich hat die Aehr Test in den letzten 12 Monaten eine Performance von 34,41 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +12,34 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Performance deutlich darüber, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.