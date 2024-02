Aehr Test Aktie: Aus und vorbei!

Die Aehr Test Aktie wird derzeit mit einem "Schlecht"-Rating bewertet, basierend auf der 200-Tage-Linie, die bei 34,16 USD verläuft. Dies ergibt sich aus einem Abstand von -48,21 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 17,69 USD. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage von 20,85 USD wird die Aktie mit einem Abstand von -15,16 Prozent als "Schlecht" eingestuft.

Von fundamentaler Seite betrachtet, weist Aehr Test ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis von 21 auf, während vergleichbare Unternehmen der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" durchschnittlich ein KGV von 75 aufweisen. Somit wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als unterbewertet eingestuft und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich eine deutliche Eintrübung in den letzten Wochen. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hin, weshalb Aehr Test auch hier eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie aufgrund dieser Faktoren mit einem "Schlecht" eingestuft.

Die Meinungen und Stimmungen rund um Aehr Test in den sozialen Medien deuten auf eine überwiegend positive Einschätzung hin. In den vergangenen Wochen wurden insgesamt vermehrt positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion kommt zu dem Befund, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen sei. Zusammengefasst wird die Aktie von Aehr Test bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.