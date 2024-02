Aehr Test Aktie: Aus, Aus, Aus!

Der Sentiment und Buzz rund um Aehr Test haben in den letzten Monaten eine mittlere Diskussionsintensität gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet jedoch auf eine negative Veränderung hin, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Schlecht"-Einstufung für Aehr Test in diesem Punkt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist hingegen insgesamt positiv. Trotz einiger negativer Themen in den Diskussionen erhält der Titel die Einschätzung "Neutral".

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Aehr Test in den letzten 12 Monaten eine Performance von -57,96 Prozent erzielt hat. Dies bedeutet eine deutliche Underperformance im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche, die im Durchschnitt um 3874,35 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt Aehr Test mit einer Unterperformance von 635,68 Prozent deutlich darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aehr Test unter dem Durchschnitt der Branche, was auf eine Unterbewertung hinweist und eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe ergibt.