Aehr Test Aktie: Augen auf!

Der Aktienkurs von Aehr Test hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -47,96 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt des Informationstechnologie-Sektors von 9,1 Prozent eine Unterperformance von 57,06 Prozent bedeutet. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 42,56 Prozent, wobei Aehr Test aktuell 90,53 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Aehr Test mit 16,35 USD derzeit -30,93 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -53,1 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit neun Tagen, an denen die Diskussion von positiven Themen geprägt war, und drei Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Aehr Test, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war ebenfalls rückläufig, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aehr Test-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.